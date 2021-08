(FOTO) INCIDENT NA PRELUKU Ogorčena Riječanka: “Što je sljedeće, gurnut će me s djetetom sa stijene?!”

Foto: Čitateljica

“Želim vam ispričati situaciju koju sam jučer doživjela”, javila se u redakciju Riportala ogorčena Riječanka koja je s djetetom doživjela neugodnu i stresnu situaciju na plaži na Preluku

Riječanka (podaci poznati redakciji) se cijeli život kupa na plažama od Mošćeničke Drage do Crikvenice, ali – prema njezinim riječima – “ovakav bezobrazluk nije doživjela u svojih 50 godina”.

Po nju izrazito neugodna situacija dogodila se na plaži bivšeg kampa Preluk kako se otputila “obiteljski na more” u poslijepodnevnim satima.

“Bilo je oko 14 sati i mjesta na suncu koliko hoćete. Stavila sam spužvu na kamenu ploču i s djetetom i suprugom sklupčala se u hlad – doslovno tri metra dalje pod smokvom – jer ispod borova kampiraju naši velevažni njemački turisti. Naravno ilegalno, niti su platili boravišnu tekstu ni išta drugo. Zanima me gdje obavljaju veliku nuždu? Gdje su nadležne inspekcije, policija, komunalni redari??? Eto, htjeli ne htjeli – mjesto u hladu nećete zauzeti. Ali to je već druga tema…”, započela je svoju priču Riječanka i nastavila:

“Neposredno nakon toga prilazi mi mladić (sa slike) i poručuje da pokupim spužvu jer da će se nekakva ekipa poslije skupiti, na što mu odgovaram da bih se htjela sunčati – a u konačnici nisam stavila šest spužvi nego jednu i ima mjesta za sve.

Napominjem, ploča je bila prazna, prazna nigdje nikoga.

Nakon nekih pola sata otišli smo u more da bih iz mora vidjela kako dvije dame (djevojke od nekih 18-20 godina starosti) koje su došle neposredno prije našeg ulaska u more, bacaju moju spužvu i japanke na grote jer su očito one dio te ekipe koje sebi daje za pravo da je to njihova ploča ili plaža – što god.”.

Uslijedio je verbalni konflikt, priča dalje Riječanka koju je ovaj događaj jako uznemirio.

“Nitko, ali nitko nema pravo bacati tuđe stvari – osim komunalnih redara (ako su stvari bez nadzora). Napominjem, ja nisam ostavila spužvu i otišla kući , bila sam udaljena tri metra dalje s malodobnim djetetom u hladu smokve!”, ističe Riječanka i napominje kako ju je “kao roditelja sram postupaka tih adolescenata”.

“Željela bih da objavite ovo svjedočenje o postupcima dviju djevojaka i tog mladića koji su jučer napali mene, a sutra će nekog drugog. Jer očito je da se kod nas počinju svojatati plaže, a mjesta ima za sve. Ovoga ljeta načitali smo se sličnih situacija s “rezervacijom plaža”, ali napominjem ja sam bila tri metra dalje i bacili su mi stvari jer su im smetale.”, završava svoju priču ogorčena Riječanka koja se na kraju pita:

“Što je slijedeće? Hoće li me gurnuti sa stijene? Željela bih da roditelji spomenutih likova pročitaju tekst i vide svoju djecu, jer mene kao roditelja je sram što je moje djete vidjelo njihovo ponašanje.”, na kraju poručuje Riječanka koja svoj posjet plaži na Preluku ne pamti po dobrome.

