(VIDEO) Kada će Rijeka dobiti novi autobusni kolodvor? Filipović: ‘Natječaj za Žabicu početkom sljedeće godine’

U Zagrebu završetak sveučilišne bolnice i zatvaranje Jakuševca, u Splitu obnova Poljuda, u Osijeku istrebljenje komaraca. Svaki grad ima svoja izlizana i nikad ostvarena predizborna obećanja ali Rijeka ima možda najizlizanije predizborno obećanje – gradnja novog autobusnog kolodvora na Žabici.

Za njega je projekt postojao još prije 15 godina, svake četiri godine se najavljivao početak radova ali nit kolodvora nit radova. Gradske vlasti bi najradije da se nađe neki veliki privatni investitor ali kako se takav još nije našao onda ništa. Pa će Europski grad kulture i dalje imati afrički kolodvor.

Čudovište iz Loch Nessa, Jeti, hladna fuzija, leteći automobili – sve to će čovječanstvo možda vidjeti i doživjeti prije nego novi riječki autobusni kolodvor – smatraju građani. O mitskom projektu raspravljalo se žustro i pred ove izbore, izvještava Ida Balen za RTL Vijesti.

I u izbornoj noći. Ali – još uvijek ništa.

Luka je u mirovini. Kao bivši vozač autobusa ovdje je radio od 1979. Ima samo jednu želju – doživjeti kolodvor.

”Meni bi značilo da doživim to, da bude kolodvor. Ja sam kisnuo, znao biti mokar. Prije polaska za Dubrovnik, Beograd, mokar do kože”, rekao je Luka Stanković, bivši vozač autobusa.

”Mislim da je to već toliko staro i da je izašlo iz svih regula, hajdemo to tako nazvati”, komentirala je Riječanka Biserka Stubičar.

Veliki projekt bio je najavljen još 2005., pa 2008., pa opet redovno pred svake iduće izbore…

Autobusni kolodvor Žabica, godinama je glavna tema i građana i političara, većina političara spominje ga i u svojim predizbornim kampanjama. No iz grada poručuju, projekt je spreman i uskoro bi trebala započeti realizacija investicije vrijedne 50 milijuna eura.

Osim kolodvora, to bi trebala biti i najveća garaža u Hrvatskoj, s 900 mjesta, poslovni prostori, trgovine, kafići, restorani.. Drukčija prometna rješenja, a sve sa sobom nosi i micanje parkirališta s obale.

”Imamo i čak dva pisma namjere, vrlo ozbiljnih investitora, koja će nadam se pretočiti u projekt”, izjavio je Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke.

Dakle gradska uprava se nada da će privatnici graditi novi kolodvor i popratni kompleks. Ne žele samo kolodvor već i cijeli mega projekt i to je jedan od glavnih razloga zašto sve toliko dugo traje.

”Cilj je zajedno sa investitorom razvijati projekt dalje i početkom iduće godine trebali bi raspisati natječaj za Žabicu”, rekao je riječki gradonačelnik.

Bivši gradonačelnik najavljivao je izgradnju.

”Nažalost, to je išlo teško. U trenutku kada je to izgledalo izvedivo nastupila je ona kriza 2008., kada je većina privatnih investicija stala, a onda nažalost evo, pogodila nas je i ta pandemija. Vjerujem da bi ipak bili započeli gradnju da se sve to skupa nije desilo”, kazao je Vojko Obersnel, bivši gradonačelnik Rijeke.

Dakle objašnjenje je da za sada ostaje isto zbog Wall Street i financijske krize nekad, a sada zbog virusa i pandemije.

”Bivši gradonačelnik već 20 godina vara Riječanke i Riječane da će se kolodvor izgraditi, međutim, nije se izgradilo gotovo ništa, ne gotovo, nego ništa. Projekt ne postoji”, komentirao je Josip Ostrogović, potpredsjednik Gradskog vijeća.

Tražili smo da nam se projekt pokaže i on doista postoji.

”Projekt je spreman, on ima čistu vlasničku strukturu, sve je u vlasništvu grada i gradske tvrtke Rijeka Plus i projekt je praktično gotov”, rekao je Obersnel.

”Ja vam mogu šetat kamo god, vozit se još mogu, ali tu dođem samo proći. Da se prisjetite? Lijepe uspomene? Ma najljepše”, kazao je Stanković.

No mnogim je Riječanima to bolna točka. Vjerovat će, kažu, tek kad vide prve pomake ostvarivanja plana o kolodvoru budućnosti, jer ovakva Žabica živi u prošlosti, izvještava Ida Balen za RTL Vijesti.

