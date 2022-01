(VIDEO) Primorsko-goranska županija ima najviše cijepljenjih; Da ju ostatak Hrvatske prati – ukinule bi se Covid potvrde!?

Foto: Riportal - Screenshot RTL

U Primorsko-goranskoj županiji cijepilo se više od 73 posto odraslih

Za knjižnicu nije dovoljna samo članska iskaznica. Obavezna je i COVID potvrda, izvještava Ida Balen za RTL Vijesti.

”Ja sam u redu s tim, ako će me zaštititi i ako mi dopušta da idem van, da idem čak i u knjižnicu onda sam skroz u redu s tim. COVID potvrde ne utječu na to hoće se netko zaraziti ili neće, al svejedno mislim da pomaže u tome da su ljudi zaštićeniji tako da mislim da ni ne treba ukinut. Bez obzira na visoku procijepljenost”, kazala je Laura Vidović iz Rijeke.

Za poslati pismo ili izvaditi bilo kakvu ispravu i procedura je ista. Covid potvrde su moderne markice bez kojih pošiljka ne putuje.

”Obavezno pokažem COVID potvrdu, koju imam u džepu, a u biti sam se ne bi kretao bez nje. Imam dvije doze, boosterom sam cijepljen radi sebe, djece, obitelji, unuka”, rekao je Fahrudin Kovačić iz Rijeke.

Iako je u ovoj županiji procijepljenost dosegla potreban cilj, ništa od ukidanja Covid potvrda. Jer taj cilj treba ostvariti cijela zemlja, a ne samo jedna županija. No kada bi tako i bilo – imunolozi bi zadržali oprez.

”U situaciji kada imamo da i cijepljene i necijepljene osobe mogu prenositi virus, ne u toj mjeri kao necijepljene, ali ipak mogu prenositi virus, naravno da covid potvrde gube svoj značaj. Vi ćete ih primjenjivati, ali će usprkos toj primjeni doći do prodora virusa u one institucije koje ste branili. Međutim, ja držim da bi i dalje se zdravstvene i socijalne institucije trebale braniti Covid potvrdama. Samom činjenicom da mi Covid potvrdama sigurno nećemo zaustaviti unos virusa u te institucije, ali ćemo smanjiti unos virusa”, izjavio je imunolog Zlatko Trobonjača.

Dakle, u Primorsko-goranskoj županiji cijepilo se više od 73 posto odraslih. Kada se broje i djeca i adolescenti, ukupno je cijepljeno preko 63 posto ljudi. Jedan od njih sada je i Ernest.

”Imam 18. Moji motivi da mogu ići u školu bez problema, bez maske i tako. Mamu da zaštitim i prijatelje s kojima se družim. Uvijek je dobro zaštititi druge”, kazao je Ernest Blekić iz Rijeke.

Dvorana Zamet je mjesto u Rijeci na kojem se cijepi najviše ljudi. Dakle tu se cijepi i po dvije tisuće ljudi dnevno, takav je bio prosjek iz prosinca. Tu ljude dočekuje šest timova, a gužva zna biti tolika da se proteže od ulaza pa preko cijelog ovog platoa.

”Vidimo trend nastavka povećanja novooboljelih u Primorsko-goranskoj županiji, u sedmodnevni prosjeci čak 25 posto, ali s druge strane imamo smanjenje hospitalizacije za 26 posto u odnosu na prethodni tjedan”, rekao prof. dr. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Epidemiolozi iz županijskog stožera kažu da se Primorsko – goranska županija ne može izdvojiti i zatraži ukidanje Covid potvrda. Još.

”To daje vjetar u leđa, to daje jednu određenu sigurnost, međutim, mi moramo još uvijek ustrajati. Pogotovo u ovim sljedećim tjednima u smislu da se taj broj dodatno poveća i onda se može promišljati ovo što ste rekli o eventualnom, da tako kažem, ne ukidanju, ali u svakom slučaju smanjivanju potreba, situacija u kojima su Covid potvrde nužne”, izjavio je Mićović.

Što se Mostovog referenduma tiče, naši su sugovornici su složni.

”Dakle to je jedan protuznanstveni pa čak bi rekao i jedan protuljudski referendum. Dakle to se ne može podržati jer to nema apsolutno nikakvog smisla”, rekao je Trobonjača.

”Mislim da ipak taj segment ne samo traženja prava nego i obveza, u toj socijalnoj inkluzivnosti itekako mora biti nit vodila svakog demokratskog društva pa i našeg, u Republici Hrvatskoj”, kazao je Mićović.

U kojoj je samo jedna županija zelena. I u kojoj živi četiri i pol milijuna, pardon, tri milijuna i devetsto tisuća znanstvenika, izvještava Ida Balen za RTL Vijesti.

