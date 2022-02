Rijeku i okolicu zatresao potres, epicentar 18 kilometara sjeverozapadno od grada

Podrhtavanje tla nastupilo je u 9.56 sati

Rijeku i okolicu danas je zatresao potres magnitude 1,9 po Richteru s epicentrom 18 kilometara sjeverozapadno od grada, negdje na području između Klane i Ilirske Bistrice u Sloveniji.

Epicentar potresa bio je dubini od dva kilometra.

Čitatelji javljaju kako su ga osjetili u riječkom prigradu ali i nekim rubnim dijelovima Rijeke.

🔔#Earthquake (#potres) M1.8 occurred 18 km NW of #Rijeka (#Croatia) 3 min ago (local time 09:56:09). More info at:

— EMSC (@LastQuake) February 16, 2022